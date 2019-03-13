Сегодня 13 марта 2019 года, 20:35

LHS: коллизии, возникающие при взыскании компенсации за нарушение авторского права и смежных прав

О коллизиях, возникающих при взыскании компенсации за нарушение авторского права и смежных прав, рассказала слушателям Legal High School Анна Бондаренко, судья Хозяйственного суда г.Киева. Лектор отметила, что компенсация не является убытками, а представляет собой отдельный вид гражданско-правовых отношений. Проблемным вопросом определения размера компенсации, по мнению спикера, является установление момента совершения нарушения. Анна Бондаренко подчеркнула важность этого вопроса, ведь с 22 июля 2018 года, когда вступил в силу Закон Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», изменена норма закона об определении размера компенсации. То есть если нарушение произошло после этой даты, применяется новая норма.

Еще один важный аспект касается выяснения, был ли у лица нарушившего авторские права, умысел, поскольку наличие умысла позволяет суду утроить размер компенсации. Однако, как уточнила лектор, эта норма применяется только к нарушениям, совершенным после 22 июля 2018 года.

Проблемным моментом определения размера компенсации является применение для ее расчета минимальной заработной платы или прожиточного минимума. Сейчас существует разная практика, потому что внесенными пунктом 3 раздела II заключительных и переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» изменениями в законодательство с 2017 года минимальная заработная плата не применяется для расчета заработной платы и других выплат. Верховный Суд отметил, что компенсация за нарушение авторского права относится к таким выплатам, поэтому для расчета размера компенсации следует исходить из размера прожиточного минимума, установленного на 1 января текущего года.

Однако до сих пор истцы формулируют требование относительно компенсации, исходя из размера минимальной заработной платы в соответствии со статьей 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».

По мнению лектора, применять Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», принятый 6 декабря 2016 года, для определения размера компенсации за нарушение авторского права и/или смежных прав неправильно. Во-первых, указанный закон вносит изменения именно в законы, касающиеся оплаты труда, и не касается Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». Кроме того, применение норм Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» как специального закона является приоритетным перед общими нормами, касающимися именно оплаты труда.

Анна Бондаренко советует слушателям Legal High School при определении компенсации руководствоваться положениями постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 17 октября 2012 года №12, в котором, в частности, говорится, что размер причиненных убытков не должен доказываться (однако размер доказанных убытков следует учитывать при определении размера компенсации). Для определения размера компенсации суд обязан:

— учесть объем нарушения и (или) намерения ответчика;

— продолжительность нарушения; размер дохода, полученного в результате правонарушения;

— наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительных прав данного истца;

— возможность восстановления предыдущего состояния и необходимые для этого усилия.

Лектор иллюстрировала тезисы своего доклада примерами судебной практики, касающейся защиты авторского права и смежных прав.