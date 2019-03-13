Сегодня 13 марта 2019 года, 19:03

Spotify жалуется на Apple в Еврокомиссию

Шведский интернет-сервис Spotify направил в Еврокомиссию жалобу на Apple. Сервис потокового аудио считает, что американская корпорация ведёт неконкурентные методы борьбы. Свои претензии Spotify направил еврокомиссару Маргрет Вестагер.

«В последние годы Apple ввела в App Store правила, которые преднамеренно ограничивают выбор и подавляют инновации за счёт ощущений пользователя - по сути, выступая в роли игрока и судьи, намеренно ставя в невыгодное положение других разработчиков приложений», - написал в своём блоге основатель шведского интернет-сервиса потокового аудио Spotify Даниэль Эк (цитата по ТАСС).

Эк отметил, что компания пыталась решить проблемы с Apple напрямую, но безуспешно. В итоге Spotify направил жалобу еврокомиссару по конкуренции Маргрет Вестагер с просьбой принять меры для обеспечения честной конкуренции. В иске Spotify критикует Apple за то, что он берёт с внешних разработчиков плату за разрешение покупок внутри приложений. Из-за этого шведской компании пришлось поднять цены для своих пользователей. Интернет-сервис не указал, какой ущерб нанес ему Apple.

Spotify ранее жаловался на отношение американской корпорации к себе в App Store. Три года назад Apple отменил релиз обновления Spotify в пользу собственного музыкального сервиса. Также он блокировал шведскую компанию в системах Siri, Homepod и Apple Watch.