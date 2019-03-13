Сегодня 13 марта 2019 года, 19:03

Заседание относительно Регламента ОСМЭ отложено: местонахождение Совета суду неизвестно

Сегодня состоялось подготовительное заседание по иску к Общественному совету международных экспертов о признании противоправным и недействительным ее Регламента, утвержденного 4 января 2019 года. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, судом привлечено Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Об этом информирует портал судебной власти Украины.

Из-за неявки ответчика в судебное заседание и отсутствие информации о местонахождении Международного совета общественных экспертов, судом отложено подготовительное заседание до 17 апреля 2019 года. Также принято решение обратиться к Государственной судебной администрации Украины с целью истребования информации по выполнению части 12 статьи 9 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде Украины» в части, касающейся организационно-технического обеспечения деятельности Международного совета общественных экспертов для выяснения местонахождения ответчика с целью надлежащего уведомления о рассмотрении административного дела.

Напомним, что Общественный совет международных экспертов был образована Высшей квалификационной комиссией судей Украины как ее вспомогательный орган для содействия в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей ВАС.