Сегодня 13 марта 2019 года, 17:30

Количество приговоров за преступления против основ нацбезопасности сокращается

Количество производств, открытых по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), увеличивается. Но удельный вес доведенных до приговора дел значительно сокращается. Об этом пишет в своем обращении адвокат Владимир Богатырь, подтверждая слова официальной статистикой.

Статические данные, размещенные на сайте Генеральной прокуратуры Украины, указывают на то, что по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины в 2014 году было открыто 67 уголовных производств, в 2015 году – 89 производств, а за 11 месяцев 2018 года было нарушено 116 уголовных производств.

Данные СБУ указывают, что с начала 2014 года по декабрь 2018 года спецслужба расследовала 443 дела по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 УК, относительно 218 лиц.

При увеличении количества уголовных производств, за преступления против основ национальной безопасности осуждается крайне мало лиц. В 2018 году показатель составил 2% от количества производств, находящихся в судах. Еще ниже он будет, если посчитать его, взяв ко вниманию только открытые производства по соответствующей статье.

Так, в 2014 году количество производств на рассмотрении в судах составило 102, а 11 лиц были осуждены (11%). Тогда как в 2018 году рассматривалось в судах уже 686 производств, при этом лишь 15 человек были осуждены (2%).

«Несмотря на возрастающее количество уголовных производств, количество осужденных начало стремительно уменьшаться, что указывает на безосновательность выдвинутых обвинений и политический характер преследований правозащитников, общественных деятелей, журналистов, юристов и граждан, которые имеют альтернативную точку зрения», – заявляет в своем обращении г-н Богатырь.