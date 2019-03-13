Сегодня 13 марта 2019 года, 17:30

Самопровозглашенная «ЛНР» вводит трудовую повинность

Оккупационная власть «ЛНР» ввела для гражданского населения трудовую повинность для «нужд обороны». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «ОстроВ».

Как отмечается, об этом говорится в «постановлении» так называемого «совета министров республики», принятом 12 марта 2019 года. Оккупационная власть разработала порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения».

Предполагается, что «к выполнению работ для нужд обороны привлекаются совершеннолетние трудоспособные граждане в возрасте от 18 до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин. Исключение делается для тех, кто может с оружием в руках пополнить ряды незаконных вооруженных формирований «ЛНР», матерей-одиночек, беременных женщин и инвалидов.

В приложении к «постановлению» говорится, что мирные жители будут привлекаться к принудительным работам «для нужд обороны» органами военного управления «народной милиции» и исполнительными органами оккупационной власти.

Мирные жители, в соответствии с распоряжениями боевиков, «обязанные прибыть в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны».

За выполнение этих работ оккупационная власть «ЛНР» обещает бесплатное кормление и выплату компенсации в размерах, установленных «министерством труда и социальной политики».