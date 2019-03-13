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Доказывание нарушений авторского права — в центре внимания слушателей LHS

13 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Руководитель IP-практики МЮГ Eterna Law Алина Подоляк рассказала слушателям Legal High School о правилах доказывания нарушений авторского права и смежных прав. Как отметила лектор, доказывание зависит от типа нарушений и выбранного способа защиты прав. В ходе лекции были рассмотрены инструменты формирования доказательственной базы на досудебной и судебной стадиях и «адвокатские» инструменты сбора доказательств, которые реализуются через права адвоката.

Лектор рассказала о способах доказывания того или иного нарушения авторских прав в зависимости от выбранного способа защиты. Особое внимание спикер сосредоточила на доказывании нарушений авторских прав на компьютерную программу и доказывании авторства с учетом критерия оригинальности программы. Также лектор назвала признаки контрафактности программного обеспечения и описала возможные способы доказывания его контрафактности.

Во время лекции были проанализированы и инструменты доказывания такого способа защиты, как возмещение убытков/упущенной выгоды.

Лектор рассказала и о том, какие вопросы могут быть поставлены перед экспертами в случае проведения экспертизы компьютерных программ, фонограмм, видеограмм, программ, экспертизы литературных и художественных произведений и психологической экспертизы при заявлении требования о возмещении морального (неимущественного) вреда.

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