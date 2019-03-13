Сегодня 13 марта 2019 года, 15:57

Парламент рассмотрит петицию о легализации медицинского каннабиса

Петиция относительно легализации медицинского каннабиса набрала более 25 114 подписей. Это является основанием для ее рассмотрения в парламенте.

Соответствующая информация доступна на сайте Верховной Рады Украины по ссылке.

Петиция носит название «Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины – защитить конституционные права граждан».

Подписавшиеся под петицией общественные организации требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

Осуществить этого предлагается путем внесения изменений в законодательство:

а) обеспечить соблюдение прав человека на доступ и использование эффективных лекарственных средств, в том числе изготовленных на основе конопли;

б) создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающие использование продуктов с содержанием каннабиноидов;

в) урегулировать вопрос легального оборота (приобретение, хранение, перемещение) продуктов, содержащих каннабиноиды, в том числе больными лицами, их применяют исключительно в собственных медицинских целях по назначению врача и без цели сбыта;

Нужно урегулировать законодательство, отрицает научную истину. Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению.