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Авторское право в музыкальной индустрии — тема лекции Марины Корниенко

13 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Как бороться со злоупотреблением смежными правами, на примерах музыкальной индустрии рассказала слушателям Legal High School адвокат Марина Корниенко.

Как отметила лектор, смежными правами стали злоупотреблять с момента их возникновения, с тех пор, как появилась возможность записи исполнения. Уже в 1929 году было выпущено 30 млн дисков и цилиндров для фонографа. После этого исполнение, которое раньше трудно было представить без личного участия артиста, стало сохраняться и распространяться независимо от него. В 40-х годах 20 века сотни тысяч музыкантов в разных странах мира остались без работы.

Один из самых известных примеров борьбы с нарушениями авторских прав касается произведений «Роллинг Стоунз» и «Битлз», срок охраны прав на которые истек в начале 2000-х, поэтому для определенных случаев его продлили до 70 лет (было 50). Основанием для продления стало то, что большинство исполнителей начинают свой творческий путь молодыми, и действующего срока охраны исполнения и фонограмм продолжительностью 50 лет явно недостаточно для получения ими выгод от использования прав в течение всей жизни.

По мнению лектора, основными каналами получения доходов от авторских прав являются продажа физических носителей (дисков) с записью произведений и продажа интеллектуальных прав. От продажи физических носителей лейбл получает 70%, исполнитель — 22%, а автор — лишь 8%. Доходы от продажи авторских прав распределяются по-другому: исполнители получают 75%, а лейбл — 25%.

Одним из основоположных документов в области охраны авторских прав стала Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. Как отметила Марина Корниенко, Римская конвенция обеспечивает охрану прав исполнителей в отношении исполнений, производителей фонограмм в отношении фонограмм и вещательных организаций в отношении передач.

Лектор привела примеры распространенных нарушений авторских прав, таких как ремастеринг (улучшенная перезапись), sound-alike (перепевка) и сэмпл (фрагмент), которые позволяют легально обходить законодательную защиту, а также судебных дел, касающихся борьбы с такими нарушениями.

Марина Корниенко на примере судебного спора «Юниверс Медиа» против телеканала «СТБ» детально проанализировала кейс о нарушении авторских прав в Украине и вопросы применения судами норм действующего законодательства.

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