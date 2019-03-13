Сегодня 13 марта 2019 года, 15:57

Адвокат заявил о нарушении УПК Печерским райсудом столицы при избрании меры пресечения

По заявлению адвоката Виктора Зайца, его подзащитному отказывают в избрании альтернативной меры пресечения в виде освобождения под залог вопреки действующему УПК.

В Печерском райсуде Киева открыто нарушают нормы Уголовного процессуального кодекса, чтобы не идти против системы. Так прокомментировал адвокат Александр Долобашко результаты слушания дела основателя ОО «Всеукраинский союз народных реформ» Виктора Зайца, которое рассматривал Печерский райсуд Киева.

Отмечается, что подозреваемый по статье «Вымогательство денежных средств» Виктор Заец находится в СИЗО с октября 2018 года. По мнению Долобашко, подозреваемому отказывают в избрании альтернативной меры пресечения в виде освобождения под залог вопреки действующему УПК. Дескать, содержание под стражей не предусмотрено статьей, которую инкриминирует Зайцу следствие. В то же время пребывание в СИЗО, по словам защитника, без надлежащих на то оснований строго запрещено Законом.

Адвокат также заявил, что обвинительный акт от начала до конца якобы «писан по воде вилами».

«Физическое лицо Виктор Заец, выполняя функции коллекторской медиации, действовал не с целью вымогательства денег, а с целью определения условий погашения задолженности перед кредиторами — то есть исполнения ими своих гражданско-правовых обязательств. И это признают в материалах следствия сами же так называемые потерпевшие. Следствие никоим образом не обосновало заявленные обвинения, по которым подозреваемый обязан оставаться под стражей», — подчеркнул адвокат.

Долобашко считает, что нарушение норм УПК стало общепринятым в Печерском суде Киева, поскольку судьи якобы боятся идти против системы, которую представляют правоохранительные органы. Иных объяснений действиям служителей Фемиды адвокат не находит.

Он также отмечает, что его подзащитному уже несколько месяцев отказывают в свидании с супругой, что можно трактовать как моральное давление на человека, чья вина не доказана.

Напомним: Нацполиция расследует дело, в котором потерпевшими выступают начальник отдела ГСУ Нацполиции Украины Евгений Шевцов и его жена Алена Шевцова-Дегрик — владелица платежной системы LEO. Она же, как писали СМИ, является бенефициаром ряда скандальных компаний по осуществлению электронных платежей.

Виктор Заец, будучи помощником адвоката Владимира Косенко, во всех материалах следствия действовал по поручению кредиторов в рамках медиации по определению способа исполнения заемщиками своих долговых обязательств.