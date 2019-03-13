Сегодня 13 марта 2019 года, 14:26

Введены ограничения на полеты самолетов Boeing над Европой

С 12 марта с.г. Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) приостанавливает эксплуатацию на всей территории ЕС авиалайнеров американской компании Boeing. На неопределенный срок запрещены взлет, посадка, а также пролет над странами Евросоюза самолетов типа 737 Max 8 и Max 9. Запрет касается как европейских компаний, так и иностранных авиаперевозчиков, совершающих рейсы в Европу, сообщается в пресс-релизе EASA.

«После трагического происшествия рейса ET302 «Эфиопских авиалиний» с участием Boeing 737 Max 8 Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

В качестве меры предосторожности EASA опубликовало Директиву о летной годности, которая вступает в силу с 19:00 UTC (общемировое время. 21:00 по Киеву — ред.) и приостанавливает все полеты всех самолетов Boeing модели 737-8 Max и 737-9 Max в Европе», — говорится в сообщении.

Несмотря на то что 737-9 Max не был замечен в опасных летных инцидентах, модель во многом идентична 737-8 Max, поэтому чиновники решили наложить запрет и на нее тоже. Согласно требованиям EASA, все коммерческие рейсы, выполняемые операторами третьих стран внутри или за пределами ЕС на вышеупомянутых лайнерах, запрещены.

В EASA также предложили свою помощь в расследовании несчастного случая. В настоящее время оно проводится эфиопскими властями при участии Национального совета по безопасности на транспорте США, так как самолет был спроектирован и изготовлен именно в США.

По состоянию на 13 марта, например, аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил 15 рейсов из Бремена и Амстердама. Отменяли рейсы таких компаний:

Lufthansa, United Airlines (которые входят в тройку крупнейших пользователей 737-8 Max),

TAP Portugal, Singapore Airlines, ANA, Luxair и ряд других. Правда, связаны ли эти отмены с решением EASA, неизвестно. В аэропортах Мюнхена, Штутгарта и Гамбурга отмены пока не ожидаются.