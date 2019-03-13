Сегодня 13 марта 2019 года, 14:26

LHS: «Авторское право в virtual reality» — тема лекции Юлии Семений, партнера Asters

Юлия Семений, партнер Asters, в рамках LHS рассказала о практике нарушения авторского права в виртуальной реальности. Виртуальная реальность сейчас фактически присутствует в повседневной жизни, однако нельзя сказать, что сегодня она законодательно урегулирована, так как возникает много вопросов относительно того, какие объекты и как необходимо защищать, очертила актуальность темы Юлия Семений.

Что же является виртуальной реальностью? По мнению лектора, это реальность, которая создается с помощью технологий. Так, виртуальная реальность — это иллюзия действительности, создаваемая с помощью компьютерных систем, обеспечивающих зрительные, звуковые и другие ощущения.

Ключевой момент в том, что такая реальность не всегда создается предвиденным путем. Обычно под виртуальной реальностью подразумевают компьютерные игры. Завершают создание виртуальной реальности сами же игроки, поэтому возникают вопросы, кому эта реальность принадлежит, кто является соавтором и как вообще она может охраняться авторским правом.

В данном случае, как и у нас, так и в США применяется авторское право на компьютерные программы. В общем компьютерная программа охраняется как литературное произведение.

Теоретически виртуальную реальность можно было бы рассматривать как аудиовизуальное произведение, однако такому утверждению препятствует отсутствие заранее установленного сценария.

Далее Юлия Семений предложила обратиться к практике США и рассмотреть конкретные кейсы нарушения авторских прав в виртуальной реальности.

Первый кейс касался видеоигры DEFENDER. Создателем игры — компанией Williams Electronics — зарегистрированы авторские права на три ключевых элемента игры: 1) компьютерная программа, хранящаяся в чипах read-only memory (ROM) computer chips; 2) функция отображения на дисплее консоли (когда игра не используется); 3) аудиовизуальные эффекты, включая взаимодействие игрока с игрой.

В частности, спор возник из-за того, что компания-конкурент Arctic продавала консоли почти с аналогичными функциями. Компания Williams Electronics подала иск о нарушении авторских прав. Позиция ответчика заключалась в том, что эта игра не имеет достаточной статичности для того, чтобы охраняться авторским правом. И все же суды признали, что здесь имеет место охрана авторского права и соответственно его нарушение. Первый аргумент суда: не нужно, чтобы какая-то игра имела абсолютный статический вид и была зафиксированной, и не обязательно, чтобы было предусмотрено развитие событий. Достаточно лишь возможности воспроизведения игры.

На аргумент ответчика, что свой взнос в игру приносят игроки, суд ответил: необходима определенная повторность элементов, и если базовые элементы повторяются, этого достаточно, чтобы признать объект охраняемым авторским правом. Данный кейс заложил основы для охраны авторского права на игры, подчеркнула лектор.

Еще один интересный кейс был связан с проблемой использования технологии сheating в компьютерных играх. Сheating — это определенные средства, которые позволяют получать неправомерные преимущества в сетевых играх. Обычно это программные коды.

Спор касался компании Epic относительно использования технологии сheating в ее компьютерной игре. Ответчиком оказался несовершеннолетний. Четырнадцатилетний парень создал свой канал на YouTube (8000 подписчиков), где публиковал, рекламировал и демонстрировал работу этих кодов.

Суд признал, что в данном случае имело место нарушение авторских прав. Во-первых, для написания такого кода необходимо существенное вмешательство в оригинал произведения. Во-вторых, обход технических средств защиты программы в законодательстве прямо определяется как нарушение авторского права. Таким образом, существенное изменение кода игры считается несанкционированным созданием производного произведения.