Сегодня 13 марта 2019 года, 12:51

Украину избрали председателем программы по статистике публичных закупок ВТО

Украину впервые в истории ее членства во Всемирной торговой организации избрали председателем программы по статистике публичных закупок ВТО.

Предыдущим председателем этой программы - Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data - были США.

В Минэкономразвития отметили, что в 2016 году Украина присоединилась к Соглашению ВТО о государственных закупках (Government Procurement Agreement, GPA). Украинские компании получили право участвовать в государственных закупках 47 стран-участниц соглашения GPA, среди которых: страны Евросоюза, Япония, США, Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг и Канада.

Общий объем рынка госзакупок ВТО оценивается в 1,7 трлн долларов США ежегодно.

Своими приоритетами в руководстве программой Украина назвала разработку унифицированной методологии сбора и отчетности по данным госзакупок стран-членов ВТО и распространение стандарта открытых данных в сфере публичных закупок Организации международного экономического сотрудничества (Open Contracting Data Standard, OCDS).

"Сегодня ProZorro - это уникальная не только для Украины, но и для мира, система, где 2,26 млн всех закупок можно мониторить в режиме онлайн. Общий бюджет закупок, объявленных в системе за все время ее существования, уже составляет 2,16 трлн грн", - отметил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.