ГПУ прекратила расследование против экс-руководителя «Укрспецэкспорта»

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) приостановила расследование в отношении экс-руководителя «Укрспецэкспорта» Сергея Бондарчука, подозреваемого в присвоении более 7,4 млн долларов средств компании. Об этом сообщают «Українські новини».
Согласно постановлению о приостановлении досудебного расследования, в течение 2015—2017 годов в уголовном производстве подготовлены запросы о международной правовой помощи, которые в установленном порядке направлены для выполнения компетентным органам Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга, Республики Джибути, Королевства Дания, Швейцарской Конфедерации, но ответы на которые не получены. Направлены запросы о международной правовой помощи и компетентным органам Республики Казахстан, Соединенных Штатов Америки, но в полном объеме они не выполнены.
Напомним: Великобритания предоставила политубежище экс-главе «Укрспецэкспорта» Бондарчуку. Такое решение принял суд, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров.
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