На официальном веб-сайте главы государства обнародованы Указы Президента Украины от 12 марта 2019 года №67/2019 и №69/2019 «О назначении судей»
Первым указом Марина Семененко назначена на должность судьи Запорожского окружного административного суда.
Вторым указом в местные общие суды назначены:
- Ростислав Дехта — на должность судьи Октябрьского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
- Игорь Моголивец — на должность судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области;
- Юлия Апаллонова — на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожье;
- Олеся Зеленко — на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области;
- Александр Калинюк — на должность судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области;
- Роман Головатый — на должность судьи Лычаковского районного суда города Львова;
- Дмитрий Теслюк — на должность судьи Сиховского районного суда города Львова;
- Олег Ковальчук — на должность судьи Шевченковского районного суда города Львова;
- Дмитрий Кривцов — на должность судьи Московского районного суда города Харькова;
- Анна Шевченко — на должность судьи Фрунзенского районного суда города Харькова;
- Евгений Никифоров — на должность судьи Цюрупинского районного суда Херсонской области;
- Сергей Пичкур — на должность судьи Лысянского районного суда Черкасской области;
- Никита Рыбак — на должность судьи судьи Шевченковского районного суда города Киева.
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