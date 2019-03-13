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Президент назначил судей (список)

13 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

На официальном веб-сайте главы государства обнародованы Указы Президента Украины от 12 марта 2019 года №67/2019 и №69/2019 «О назначении судей»

Первым указом Марина Семененко назначена на должность судьи Запорожского окружного административного суда.

Вторым указом в местные общие суды назначены:

- Ростислав Дехта — на должность судьи Октябрьского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

- Игорь Моголивец — на должность судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области;

- Юлия Апаллонова — на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожье;

- Олеся Зеленко — на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области;

- Александр Калинюк — на должность судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области;

- Роман Головатый — на должность судьи Лычаковского районного суда города Львова;

- Дмитрий Теслюк — на должность судьи Сиховского районного суда города Львова;

- Олег Ковальчук — на должность судьи Шевченковского районного суда города Львова;

- Дмитрий Кривцов — на должность судьи Московского районного суда города Харькова;

- Анна Шевченко — на должность судьи Фрунзенского районного суда города Харькова;

- Евгений Никифоров — на должность судьи Цюрупинского районного суда Херсонской области;

- Сергей Пичкур — на должность судьи Лысянского районного суда Черкасской области;

- Никита Рыбак — на должность судьи судьи Шевченковского районного суда города Киева.

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