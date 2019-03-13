Эксперты ООН: львиная доля нарушений гражданских свобод украинцев связана с ультраправыми

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что нападения на представителей гражданского общества в Украине «создали атмосферу запугивания».
Об этом сообщается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает DW.
Доклад посвящен ситуации в гражданском пространстве с основными свободами накануне президентских и парламентских выборов в Украине.
Отмечается, что исследования, проведенные с начала 2018 года по 15 февраля 2019 года, задокументировали 164 нарушения на подконтрольных Украине территориях.
В частности, представители УВКПЧ зафиксировали тенденцию к увеличению количества нападений и угроз, направленных на представителей гражданского общества. Среди них — убийство Екатерины Гандзюк, нападения на журналистов NewsOne и адвокатов журналиста Василия Муравицкого.
«Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, прежде всего выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики», — отмечается в докладе.
Также задокументированы по меньшей мере 34 нарушения, которые прямо связаны с крайне правыми группами.
«Большинство таких нападений не расследуются, к тому же нередко правоохранители и сами прибегают к притеснениям, как, например, в деле с доступом к персональным данным журналисток Кристины Бердинских и Натальи Седлецкой», — цитирует издание доклад ООН.
Кроме того, по мнению УВКПЧ, процесс получения автокефалии УПЦ усилил напряженность между религиозными общинами. В докладе говорится о десяти фактах угроз и запугиваний священнослужителей — преимущественно УПЦ Московского патриархата. При этом источником давления на религиозных деятелей названы как ультраправые группы, так и Служба безопасности Украины.
В то же время в другом отчете, также опубликованном УВКПЧ, отмечается, что ответственность за большинство случаев нарушений прав человека за последние три месяца лежит на руководстве неподконтрольных районов Донбасса и оккупационной власти Крыма.
Несмотря на ограниченный доступ в ОРДЛО и невозможность работы в Крыму, мониторинговая миссия по правам человека зафиксировала на этих территориях 189 нарушений за ноябрь-февраль.
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