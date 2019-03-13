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Евросоюз расширит «черный» список офшоров за счет 10 государств и территорий

13 марта 2019 года Источник:Finclub

Министры стран Евросоюза одобрили решение расширить «черный» список офшоров, добавив туда 10 государств и территорий. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

До сегодняшнего дня в черном списке ЕС были пять территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Виргинские Острова.

Теперь в перечень добавлены Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские Острова, Фиджи, Маршалловы Острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вануату, Доминиканская Республика.

В течение 2018 года Еврокомиссия провела оценку деятельности 92 государств, включая их налоговую прозрачность. Большинство стран изменили свои законы и налоговые режимы в соответствии с международными стандартами.

«По результатам проверки комиссии министры занесли в «черный» список 15 стран. Пять из них не приняли никаких обязательств с момента создания «черного» списка в 2017 году: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Виргинские Острова. Еще три значились в списке от 2017 года, но были перемещены в «серый» список после взятых на себя обязательств, но теперь снова внесены в «черный» список за их неисполнение: Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы Острова. Еще семь стран перемещены из «серого« списка в «черный» по той же причине: Аруба, Белиз, Бермудские Острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминиканская Республика», — говорится в сообщении.

Расширение «черного» списка офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию, стало крупнейшим его пересмотром с момента создания в декабре 2017 года.

Государства и территории из «черного» списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с ЕС. Юрисдикции, попавшие в «черный» список, могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в «серый» список ЕС.

В 2019 году ЕК проведет оценку деятельности 34 стран, которые в настоящий момент находятся в «сером» списке, еще 25 стран уже исключены из него.

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