Сегодня 13 марта 2019 года, 11:21

В некоторых регионах могут ограничить право украинцев пользоваться мобильными

Правительство просит депутатов наделить военные администрации и местные власти правом вводить ограничения на использование мобильных телефонов и прочей радиотехники в тех регионах страны, где установлены правовые режимы военного и чрезвычайного положения.

Такие инициативы содержит законопроект №10142, который Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду 12 марта 2019 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что никакого влияния на граждан и субъекты хозяйствования закон не окажет, поскольку сам он не устанавливает никаких ограничений. Впрочем, чиновники лукавят, поскольку проект наделяет соответствующими полномочиями органы власти, указанные в статье 8 Закона «О правовом режиме военного положения». Среди них, например, временно создаваемые военные администрации.

При этом проект не предусматривает никаких рамок возможных ограничений. А устанавливаться они смогут в отношении любых устройств, излучающих радиосигнал: от мобильных телефонов до Wi-Fi-роутеров, раций и даже телевизионных передатчиков. Аналогичные меры, если депутаты примут предложение, чиновники смогут применять и в случае введения чрезвычайного положения.

Отметим, что c подобными инициативами Минобороны выступало еще в январе. Однако Минюст возразил против слишком туманного названия документа, говорившего о «вопросах обороны». Итоговую версию документа чиновники согласовали на заседании правительства 27 февраля 2019 года.