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МИД напоминает, что действие Договора о дружбе с Россией прекращается с 1 апреля

13 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

В ноте МИД РФ есть подтверждение того, что Договор о дружбе утрачивает силу с 1 апреля 2019 года. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила в Facebook.

По словам г-жи Зеркаль, эмоциональная «газовая атака» МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, обнародованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно.

«11 марта 2019 года МИД Российской Федерации подтвердил получение ноты МИД Украины о непродлении действия Большого договора, которое было направлено Москве еще 21 сентября 2018 года. Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права Россия не могла сделать иначе», - отметила Елена Зеркаль.

Елена Зеркаль также обратила внимание на то, что Украина в своих нотах относительно Большого договора постоянно предлагает решить все споры в судебных органах, в частности в Международном Суде ООН.

«Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем незавуальована. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными - «договорняки» вместо договоров. Надеюсь, что 1 апреля станет точкой невозврата и отношения, базирующиеся на «договорняках» никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь», - написала она.

Также министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал ноту РФ и заявил, что «с ответом они не замедлили: спустя почти шесть месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде бы только сама Украина систематически нарушала Договор».

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