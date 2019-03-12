Сегодня 12 марта 2019 года, 20:07

Эксперты уверены: прежде чем отменять ХК Украины, необходимо спрогнозировать последствия для бизнеса

Существует ли будущее у Хозяйственного кодекса Украины? Вопрос, на который искали ответ представители законодательной и судебной власти, ученые, практикующие юристы, в рамках LHS Discussion Hub. В фокусе внимания участников — результаты исследования правового регулирования экономики в странах Европы, место ХК Украины в системе законодательных актов, регулирующих экономическую деятельность в Украине, и другие вопросы.

Открывая дискуссию, Наталия Кузнецова, действительный член (академик) АПН Украины, профессор, д.ю.н., сообщила, что поводом для проведения Discussion Hub стал выход в свет сборника статей «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период», в который включены тексты Хозяйственного кодекса Украины и Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. «Наш опыт перешел границы и нашел международную реакцию», — прокомментировала она работу с казахскими коллегами.

Г-жа Кузнецова обратила внимание на параллельное существование Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины в части определения приоритетности норм. «Приоритетной задачей украинских цивилистов сегодня является объективное определение соотношения между тремя законодательными массивами: гражданским, специализированным и хозяйственным», — акцентировала внимание она.

В свою очередь Анатолий Довгерт, член-кореспондент НАПрНУ, высказал мнение, что у Хозяйственного кодекса Украины нет будущего. «Мировое сообщество требует глобального права и глобальной унификации», — заверил он. Более того, по его мнению, ХК Украины не только не действует, но и наносит вред экономике.

Свою точку зрения по этому вопросу высказал Антон Молчанов, руководитель практики банкротства АО Arzinger. По его словам, ХК Украины не является прикладным инструментом для практикующих юристов. «У нас давно нет предпринимательства. У нас есть коммерция. Будущее у Хозяйственного кодекса есть лишь в том случае, если им будет урегулировано право компаний, право контрактов и вопросы интеллектуальной собственности», — предположил г-н Молчанов.

Позицию законодателя представил Руслан Сидорович, народный депутат Украины. «Мнение о том, что ликвидация Хозяйственного кодекса станет ликвидацией хозяйственной юрисдикции, является нонсенсом», — считает он. При этом г-н Сидорович обратил внимание, что принятие новых процессуальных кодексов позволило отойти от постсоветских доктрин, а законодатель должен двигаться в направлении доктринальной логики. Тем не менее народный депутат уверен, что кодексы должны разрабатываться и писаться не парламентариями, а специалистами (ученым сообществом, судебным корпусом, адвокатами), понимающими, как должен документ применяться на практике. Яркий тому пример — Кодекс по процедурам банкротства.

Руслан Сидорович обратил внимание, что у парламента появляется маленький временной люфт на принятие того или иного нормативного акта, в связи с чем уже сегодня необходимо вести дискуссию и работу над созданием новой законодательной базы.

Управляющий партнер ЮФ «Антика», член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, д.ю.н., Алексей Кот отметил, что сегодня нормы ХК в большинстве своем носят отсылочный характер. При этом он поддерживает мнение г-на Сидоровича, что ликвидация ХК Украины не приведет к ликвидации хозяйственной юрисдикции.

«Если анализировать правовое наполнение постановлений и решений хозяйственной юрисдикции, то составляющая часть статей ХК Украины, на которые ссылаются судьи, является мизерной», — прокомментировал свое мнение г-н Кот.

В то же время из-за того, что создаются искусственные коллизии правоприменительного характера, возникает проблема с реализацией принципа правового единства.

«Отвечая на вопрос, есть ли будущее у хозяйственного кодекса, предположу, что, возможно, есть, но не в нашей стране», — сказал Алексей Кот. По его словам, бизнес заинтересован в наличии прозрачных и понятных правил игры, но два нормативных акта, регулирующих одинаковые правоотношения, эти правила только усложняют. «В связи с этим, вероятно, целесообразнее иметь единый акт с точки зрения юридической чистоты и требований бизнеса», — высказал точку зрения эксперт.

По мнению Ивана Мищенко, судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, идея отмены ХК Украины, является лишь одной из альтернатив. Еще одной альтернативной может стать принятие кодекса в новой редакции. «Как юрист-практик я принимаю эту позицию, поскольку нормы Кодекса, действительно, несовершенны», — отметил он. Но с позиции развития права и системы в целом необходимо смотреть вперед и решить, какой нормативный акт сможет прийти на замену кодексу и как новые нормы будут регулировать хозяйственные отношения.

В свою очередь судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Погребной подчеркнул, что подмена понятий наблюдается уже десятки лет. Речь идет о торговых кодексах Франции и Германии, которые смогли унифицировать все вопросы, связанные с этими правоотношениями, и на которые предлагают ориентироваться нам. «На самом деле эти нормативные акты были приняты как способ преодолеть феодальную раздробленность», — рассказал г-н Погребной.

Более того, по его мнению, ХК Украины не является кодексом частного права, но сегодня вопрос реформы частного права стоит наиболее остро, в том числе с учетом пересмотра Гражданского кодекса Украины.

В продолжение дискуссии Евгений Блинов, партнер и руководитель практики международного арбитража МЮГ Eterna Law, предложил участникам рассмотреть ХК Украины с токи зрения правоприменительной практики. В частности, он отметил, что Специальная часть кодекса действительно не применяется, поскольку имеет целый массив отсылочных норм. «То есть мы имеем кодекс без практического использования Специальной части», — сказал он. К тому же часть норм Общей части, как считает эксперт, носят либо декларативный характер, либо противоречат ГК Украины. «Единственные нормы, которые не вступают в прямой конфликт, регулируют вопросы хозяйственных договоров и хозяйственной ответственности. Эти нормы как раз и являются наиболее применяемыми. Возможно, было бы целесообразно их интегрировать в Гражданский кодекс Украины, предварительно проведя его существенную ревизию», — предположил г-н Блинов.

Свою позицию относительно данной проблематики также озвучили представители научной среды — Александр Выговский, доцент кафедры международного частного и таможенного права Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко, Анатолий Коструба, профессор кафедры гражданского права учебно-научного юридического института Прикарпатского национального университета имени В.Стефаника, д.ю.н., доцент, Елена Кохановская, профессор кафедры гражданского права юридического факультета КНУ им. Т.Шевченко.

В целом участники сошлись во мнении, что возможность отмены ХК Украины должна рассматриваться лишь с учетом рекодификации гражданского законодательства и с обязательным анализом последствий для бизнеса.