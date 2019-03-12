Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 марта 2019 года, 18:37

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На ГИС может быть возложена компенсация морального вреда за нарушения при исполнении судебных решений

12 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Органы государственной исполнительной службы могут быть привлечены к ответственности. В частности, на них можно возложить обязательство по выплате морального вреда, причиненного взыскателю ненадлежащим исполнением судебного решения.

Об этом идет речь в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 4 марта 2019 года по делу №295/443/17.

Настоящим постановлением суд кассационной инстанции оставил в силе судебные решения, которыми на орган Государственной исполнительной службы возложено обязательство уплатить 7000 грн в качестве возмещения морального вреда за ненадлежащее исполнение судебного решения, принятого в пользу истца, о взыскании более 18 тыс. грн материального и 100 тыс. морального вреда. Отметим, что в деле доказано, что с 2011 по 2014 год ГИС не было совершено ни одного активного действия для исполнения судебного приказа.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1107) от 12/03/19 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 11 (1107)
Государство и юристы

Уценить по достоинству

Отрасли практики

Заняться буллингом

Судебная практика

Свежий срок

Тема номера:

Эффект продукции

Архив голосованийVox Populi

Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?

Медицинское право (защита прав пациента)

Правовое сопровождение биологических и генетических исследований

Семейное/наследственное право

Защита прав детей

Защита прав пассажиров

Защита прав, свобод и законных интересов человека в интернете

Экологическое право

Частная детективная деятельность

Юриспруденция безнадежна. Всем пора идти выращивать капусту…

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом