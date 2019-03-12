Сегодня 12 марта 2019 года, 18:37

На ГИС может быть возложена компенсация морального вреда за нарушения при исполнении судебных решений

Органы государственной исполнительной службы могут быть привлечены к ответственности. В частности, на них можно возложить обязательство по выплате морального вреда, причиненного взыскателю ненадлежащим исполнением судебного решения.

Об этом идет речь в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 4 марта 2019 года по делу №295/443/17.

Настоящим постановлением суд кассационной инстанции оставил в силе судебные решения, которыми на орган Государственной исполнительной службы возложено обязательство уплатить 7000 грн в качестве возмещения морального вреда за ненадлежащее исполнение судебного решения, принятого в пользу истца, о взыскании более 18 тыс. грн материального и 100 тыс. морального вреда. Отметим, что в деле доказано, что с 2011 по 2014 год ГИС не было совершено ни одного активного действия для исполнения судебного приказа.