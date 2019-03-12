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Вследствие урагана ни одно дело Киевского апелляционного суда потеряно не было — заявление суда

12 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Пресс-служба Киевского апелляционного суда прокомментировала сообщения СМИо том, что из здания вылетели материалы тысяч дел.

«11 марта 2019 года, согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе Киеве и Киевской области было объявлено штормовое предупреждение с указанием о II (оранжевом) уровне опасности. В результате существенного ухудшения погодных условий, из-за шквальных порывов ветра в здании Киевского апелляционного суда были существенно повреждены окна и часть фасада здания», — сказано на странице суда в Facebook.

Так, в частности, из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра была вынесена часть копий архивных материалов Апелляционного суда города Киева относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения.

«Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно не было», — утверждают в суде.

«В дальнейшем просим представителей средств массовой информации обращаться к официальным источникам и воздерживаться от предоставления обществу недостоверных данных», — добавили в учреждении. Коллектив суда выразил искреннюю благодарность тем гражданам, которые не остались равнодушными и оказали помощь в сборе архивных копий.

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