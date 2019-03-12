Здание Голосеевского райсуда Киева обстреляли

Неизвестный обстрелял здание Голосеевского районного суда Киева в ночь на вторник, 12 марта 2019 года, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
Киевские правоохранители утром от работников суда получили сообщение о повреждении на стенах и окнах помещения.
Полиция изъяла гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. Также проводится опрос возможных свидетелей ЧП и изучаются записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, совершившего обстрел.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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