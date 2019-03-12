Сегодня 12 марта 2019 года, 17:04

В столице подано рекордное количество проектов «Общественного бюджета»

В рамках «Общественного бюджета-2020» были зарегистрированы 2203 проекта на общую сумму более миллиарда гривен. Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. Он отметил, что больше всего проектов подано в разделах «Образование» и «Гражданское общество», наименее популярными оказались «Информационные технологии», «Дороги и транспорт».

Как сказано на сайте Киевсовета, число поданных проектов является рекордным.

«Очень радует, что «Общественный бюджет» становится все более популярным. Так в этом году зарегистрировано в два с половиной раза больше проектов, чем в прошлом. 802 команды подали свои инициативы. Конечно, мы рассчитывали на существенное увеличение проектов, поэтому на их реализацию выделили 160 млн гривен. Это на 10 миллионов больше, чем было предусмотрено на «ОБ-2019». Напомню, что публичное обсуждение, экспертиза, доработка проектов и обжалование экспертных заключений будет проходить до 24 апреля. Сегодня уже 867 проектов на экспертизе», — отметил Владимир Прокопив.

По его словам, больше всего инициатив зарегистрировано от Дарницкого района, меньше всего — от Печерска. Голосование за городские инициативы стартует с 15 мая и продлится до 6 июня 2019 года.