Сегодня 12 марта 2019 года, 17:04

Залогодержатель может забрать автомобиль, проданный без его согласия

Верховный Суд поставил точку в вопросе взыскания предмета залога в случае неисполнения обязательств по кредиту. Так, помимо того, что суды могут признать долг и обязать должника его вернуть с процентами, они вправе в рамках исполнения такого обязательства наложить взыскание на предмет залога, даже если собственник сменился.

Так в решении от 4 марта с.г. по делу №710/2580/15-ц Кассационный гражданский суд ВС указал, что отсутствие данных об аресте автомобиля не доказывает отсутствия обременения в пользу банка, а следовательно, такое обременение сохраняется за имуществом и после отчуждения третьему лицу и может быть взыскано в качестве исполнения основного обязательства.