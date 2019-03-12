Верховный Суд поставил точку в вопросе взыскания предмета залога в случае неисполнения обязательств по кредиту. Так, помимо того, что суды могут признать долг и обязать должника его вернуть с процентами, они вправе в рамках исполнения такого обязательства наложить взыскание на предмет залога, даже если собственник сменился.
Так в решении от 4 марта с.г. по делу №710/2580/15-ц Кассационный гражданский суд ВС указал, что отсутствие данных об аресте автомобиля не доказывает отсутствия обременения в пользу банка, а следовательно, такое обременение сохраняется за имуществом и после отчуждения третьему лицу и может быть взыскано в качестве исполнения основного обязательства.
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