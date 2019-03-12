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Вице-премьер: новый Трудовой кодекс не примут по политическим причинам

12 марта 2019 года Источник:Интерфакс-Украина

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает политическим моментом невнесение новой редакции Трудового кодекса на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

«Новая редакция Трудового кодекса Верховная Рада приняла в первом чтении, и сейчас документ является собственностью парламента. Насколько я знаю, он готов ко второму чтению и невнесение его в зал — это только политический момент. Но вопрос не только в том, чтобы его вынести в зал, — очень важно, чтобы он был принят. Кроме того, нужно, чтобы он его согласовали со всеми ратифицированными Украиной конвенциями Международной организации труда», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам г-на Розенко, подготовка Трудового кодекса — достаточно сложный процесс, который предусматривает не только участие государства, но и серьезный диалог между работодателями и профсоюзами.

«Прежде всего именно они должны найти между собой баланс: с одной стороны, что должно развивать и двигать экономику, а с другой стороны, что будет защищать социальные права. Работодатели, очевидно, хотят серьезно либерализовать трудовое законодательство, а профсоюзы, конечно, хотят существенного роста социальных гарантий людей», — добавил вице-премьер.

Как сообщалось, 5 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект нового Трудового кодекса Украины.

11 апреля 2017 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики повторно поддержал проект Трудового кодекса (№1658) для принятия парламентом во втором чтении и в целом с уточненными антидискриминационными поправками.

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