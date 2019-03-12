Европейский суд по правам человека в деле «Петухов против Украины» сегодня принял решение, которым признал отсутствие возможности пересмотра приговора осужденным к пожизненному заключению пыткой.
По мнению ЕСПЧ, человек лишается перспектив и стимулов для исправления, а потому необходимо установить адекватный механизм систематического пересмотра самого строгого наказания.
Данное решение Евросуда доступно по ссылке.
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