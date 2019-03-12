Сегодня 12 марта 2019 года, 15:31

СМИ: внесенный в повестку дня языковой законопроект содержит дискуссионные нормы

Верховная Рада Украины внесла в повестку дня заседания 12 марта сразу 35 законопроектов, пишет UBR. «Впрочем, вопросы аграрного сектора, защиты «заробитчан» от недобросовестных посредников, а простых украинцев — от табачного дыма, скорее всего, так и останутся без внимания парламентариев. Вряд ли дойдут у них руки и до переименования ряда населенных пунктов, беспрепятственной работы СМИ во время выборов и сокращения сроков публикации нормативных актов местных властей», — сообщают в издании. К слову, последний законопроект был подан в Верховную Раду еще в сентябре 2015 года и с тех пор 14 раз вносился в повестку дня.

Все потому, что первым номером в сегодняшней повестке значится скандально известный законопроект 5670-д, призванный утрясти законодательные принципы функционирования украинского языка.

Вчера глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что успешное голосование за закон станет «отличным подарком ко дню рождения Тараса Шевченко». И добавил, что после принятия проекта за основу в октябре прошлого года депутаты и комитеты внесли к нему 2082 правки. И хотя большую часть из них отклонили, даже несколько сотен частично и полностью учтенных изменений отнимут у депутатов массу времени.

По мнению издания, в проекте остаются дискуссионные положения. «Едва ли кто-то рискнет высказаться против статуса украинского как единственного государственного языка. Однако, к примеру, норма, обязывающая всех предпринимателей страны перевести сайты на украинский язык, откровенно не нравится бизнесу. Дело в том, что в ряде случаев ее выполнение приведет к значительным издержкам», — отмечает UBR.

Не обошлось и без казусов. Например, Главное юридическое управление Верховной Рады обращает внимание депутатов на дискриминационную норму, которая требует от всех соискателей украинского гражданства подтвердить степень владения государственным языком не ниже установленного чиновниками уровня. Однако, предупреждают юристы, требование не содержит никаких исключений — в отличие от действующих правил, которые освобождают от такой необходимости глухих и немых. Есть коллизии и с нынешними языковыми квотами на ТВ и радио — закон не учитывает особенностей регионального вещания и способа передачи сигнала, как это делает Закон «О телевидении и радиовещании».