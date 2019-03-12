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Сегодня 12 марта 2019 года, 14:01

Решение КСУ о незаконном обогащении противоречит само себе — судья КСУ С.Головатый

С.Головатый представил особое мнение

На сайте Конституционного Суда Украины обнародован полный текст особого мнения судьи Сергея Головатого относительно решения КСУ по делу о незаконном обогащении.

Напомним: 26 февраля 2019 года КСУ решением №1-р/2019 признал несоответствующей Конституции Украины статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, указывая на ее несоответствие критерию юридической определенности и противоречию презумпции невиновности.

К этому решению сразу была подана короткая версия особого мнения судьи Сергея Головатого, выразившего полное несогласие с принятым решением и его мотивацией. По ссылке можно ознакомиться с полным текстом.

В частности, г-н Головатый обращает внимание на то, что помимо презумпции невиновности в международной практике в отношении общественно значимых преступлений используется презумпция опровержения, которая и была применена законодателем при принятии последней редакции спорной статьи. Такая концепция соответствует и международному опыту, и практике Европейского суда по правам человека.

Кроме того, судья уделяет внимание проблеме качества юридической терминологии украинского законодательства и национального права в целом.

Отметим, что сейчас готовится к печати интервью г-на Головатого по вопросам украинской юридической терминологии, которое выйдет в ближайших номерах «Юридической практики».