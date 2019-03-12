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В Комитете защиты журналистов озвучили версии, почему убийство П.Шеремета до сих пор не раскрыто

12 марта 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Убийство журналиста, одного из руководителей «Украинской правды» Павла Шеремета до сих пор не раскрыто, потому что Президент или не хочет правосудия, или есть силы, которые его сдерживают от действий, касающихся данного дела. Об этом в интервью Hromadske.ua заявил руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон.

Он напомнил, что в 2017 году Президент Петр Порошенко пообещал, что будут результаты расследования, о которых он отчитается на пресс-конференции.

«Но она (пресс-конференция — ред.) так и не состоялась. Или Президент не хочет правосудия, или есть какие-то силы в Украине, которые его сдерживают от действий в этом деле», — сказал г-н Саймон.

По его словам, то, что убийство журналиста более чем за 2,5 года не раскрыли, крайне тревожит и огорчает.

«Это очень четкий месседж для тех, кто убивает журналистов в Украине, что им все может сойти с рук, а власть не способна расследовать такие преступления и привлечь ответственных к правосудию», — заявил эксперт.

Он также напомнил, что руководство Комитета защиты журналистов приезжало в Киев летом 2017 года, общалось с Президентом, сотрудничало с украинскими дипломатами и чиновниками в Киеве.

«Петр Порошенко знал, что ему всячески рады помочь и предоставить международную поддержку в расследовании. Мы обращались к европейским властям, и они хотели оказать поддержку, но украинская сторона на сотрудничество не пошла», — сказал глава CPJ.

По его мнению, причина таких действий украинской власти заключается в том, что «украинское правительство или не хочет, или не может защитить журналистов, особенно в критический момент истории, когда журналистам приходится рисковать».

Вместе с тем г-н Саймон заверил, что CPJ не оставит это дело.

«Мы не остановимся. Нет разницы, сколько времени на это уйдет, но мы будем поднимать этот вопрос при каждом удобном случае. Я надеюсь, что всем людям, которые причастны к этому преступлению или покрывают его, это не сойдет с рук. И однажды (возможно, это произойдет нескоро), они предстанут перед правосудием», — сказал Саймон.

Он также верит, что понесут наказание и заказчики убийства основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе.

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