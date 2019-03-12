Сегодня 12 марта 2019 года, 14:01

Медиакомпания потребовала разделить Google из-за «монопольной власти»

Корпорация Руперта Мердока News Corp. обратилась к австралийскому регулятору с просьбой пролоббировать принудительное разделение Google. Обращение австралийского подразделения медиакомпании стало реакцией на доклад Австралийской комиссии по конкуренции и потреблению (ACCC), выпущенный в декабре 2018 года, в котором говорится о необходимости ужесточения регулирования в отношении интернет-гигантов. Но News Corp. просит регулятора пойти еще дальше и рекомендовать правительству Австралии издать указ, который обязал бы Google развести поисковый и рекламный бизнесы по отдельным структурам, а потом продать один из них.

«Разрушение монопольной власти Google и принуждение Google делиться своими данными на условиях FRAND (справедливые, разумные и недискриминационные условия — прим. ред. «ЮП») принесут пользу издателям и другим создателям контента двумя основными путями. Во-первых, это облегчит появление новых поставщиков рекламных технологий, поскольку они смогут конкурировать на более равноправном игровом поле с действующими поставщиками рекламных технологий, которые принадлежат доминирующей платформе. Это усиление конкуренции в области рекламных технологий пойдет на пользу издателям и создателям контента благодаря большей инновационности, ценовой конкуренции и выбору. Издатели также смогут лучше договориться о справедливых условиях использования платформ контента, созданного издателями», — сказано в подразделе «Функциональное разделение».

В обращении News Corp. говорится, что разделение бизнеса «может быть самой эффективной и убедительной мерой, которую ACCC могла бы порекомендовать». Только так, по мнению компании господина Мердока, можно будет «устранить вред, наносимый цифровыми платформами». При этом в обращении уточняется, что принудительное разделение бизнеса должно быть применено только к Google, несмотря на то что медиакорпорация говорит о вреде всех интернет-гигантов, в том числе Facebook.

News Corp. далеко не первой заговорила о необходимости разделения Google. На днях принудительно разделить бизнес американской корпорации в случае своего избрания на пост президента США пообещала сенатор Элизабет Уоррен. В ноябре 2018 года на необходимость разделения Google указывал изобретатель интернета Тим Бернерс-Ли. А в 2014 году к такому же выводу пришла Еврокомиссия. При этом компания Google уже проводила реорганизацию своего бизнеса — это произошло в 2015 году. Тогда появилась корпорация Alphabet, которая объединила в себе в качестве самостоятельных подразделений непосредственно Google, а также несколько бывших дочерних компаний.

Приведем также фрагмент из подраздела «Запрет цифровым платформам использовать контент издателей без справедливой компенсации»:

«Google стал доминировать в предоставлении общих поисковых услуг, предлагая бесплатные услуги для издателей и потребителей. Что касается издателей, то Google предоставил функцию подбора партнеров, связав издателей с читателями. Издатели понимали, что услуга quid pro quo означает, что в обмен на бесплатный доступ к своему контенту Google предоставит издателям доступ к новым читателям и, соответственно, расширит возможности подписки и рекламы. Но поскольку индустрия цифровой рекламы развивалась, и критическая ценность пользовательских данных при продаже рекламы стала очевидной, Google Search отошел от своей чисто определяющей роли. Он изменил и настроил (и продолжает изменять и настраивать) функциональность своего поискового продукта, чтобы удерживать пользователей в среде Google, уменьшая количество пользователей, обращающихся к издателям».