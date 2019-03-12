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KPMG в Украине приглашает на семинар о холдинговых структурах в странах ЕС в пост-BEPS-эпоху

12 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

KPMG в Украине приглашает на семинар «Последние тренды деофшоризации в Украине: холдинговые структуры в Австрии и других странах ЕС в пост-BEPS-эпоху».

Дата проведения: 18 марта 2019 года

Начало регистрации: 9:30

Продолжительность мероприятия: с 10:00 до 13:30

Место проведения: 16 этаж, офис KPMG в Украине, ул. Московская, 32/2, БЦ «Сенатор»

В начале 2019 года на Британских Виргинских Островах (БВО), Каймановых Островах, Бермудах, Островах Гернси, Джерси, Мэн, Маврикие, Багамских и Сейшельских Островах вступили в силу требования к экономическому присутствию налогоплательщиков, которые, в частности, применяются и к компаниям, осуществляющим холдинговую деятельность. Такие законодательные нововведения ставят под вопрос налоговую эффективность некоторых существующих структур международных групп компаний, использующих вышеуказанные юрисдикции.

Данные законодательные инициативы, а также ратификация MLI могут иметь существенное влияние на налогообложение международных групп компаний.

Компания KPMG в Украине приглашает Вас принять участие в бесплатном семинаре «Последние тренды деофшоризации в Украине: холдинговые структуры в Австрии и других странах ЕС в пост-BEPS эпоху», на котором специалисты KPMG в Украине, а также специальный гость из KPMG в Австрии расскажут Вам, как построить эффективную холдинговую структуру в ЕС с учетом последних трендов деофшоризации.

Программа:

1. Новые требования к экономическому присутствию налогоплательщиков на Британских Виргинских Островах (БВО), Каймановых Островах, Бермудах, Островах Гернси, Джерси, Мэн, Маврикие, Багамских и Сейшельских Островах.

2. Налоговые аспекты создания холдинговых компаний в Австрии и других странах ЕС (Нидерланды, Люксембург, Кипр и Мальта).

3. Обзор изменений в налоговом законодательстве Австрии и других стран ЕС (Нидерланды, Люксембург, Кипр и Мальта) ввиду имплементации ATAD 1 и их влияние на холдинговые структуры.

4. Особенности взаимодействия холдинговых структур в Австрии и других странах ЕС (Нидерланды, Люксембург, Кипр и Мальта) и украинского бизнеса с учетом ратификации MLI.

Программа семинара будет расширена с учетом вопросов, которые Вы можете задать при регистрации в форме ниже.

Спикеры семинара:

Александр Бобошко, директор, руководитель практики международного корпоративного налогообложения KPMG в Украине.

Анастасия Мосунова, менеджер практики международного корпоративного налогообложения KPMG в Украине.

Специальный гость:

Ойген Штримитцер, партнер, руководитель практики международного корпоративного налогообложения KPMG в Австрии.

Участие в семинаре бесплатное и осуществляется на основании регистрации, подтвержденной организатором.

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