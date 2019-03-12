Сегодня 12 марта 2019 года, 12:28

Завтра огласят приговор Полу Манафорту

Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту 13 марта с.г. будет назначено наказание в суде Вашингтона. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Голос Америки».

Как отмечается, судья Эми Берман Джексон должен назначить наказание Манафорту за такие преступления, как заговор против США и сговор с целью препятствования правосудию, связанные с его скрытым лоббизмом в пользу украинских клиентов.

Новое наказание будет вынесено в приложении к решению о 47 месяцев тюрьмы, которые Манафорт получил на прошлой неделе от другого суда в Вирджинии за банковское и налоговое мошенничество.

Сообщается, что максимальный срок заключения по новому приговору может составить до 10 лет. Судья Джексон также определит, будут ли сроки наказания добавляться друг к другу или учитываться одновременно.

Манафорт уже признал свою вину в этих преступлениях, а также в сговоре с целью отмывания денег, налогового мошенничества, в международном лоббизме без регистрации и согласился сотрудничать со следствием в сентябре.

Однако, как выяснила судья, он нарушил условия сотрудничества. В прошлом месяце судья Джексон установила, что Манафорт намеренно лгал прокурорам, и освободила сторону обвинения от обязательств в рамках соглашения о сотрудничестве с подозреваемым.