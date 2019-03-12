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Nissan и Renault могут закрыть совместное предприятие из-за уголовного дела

12 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Автоконцерны Nissan и Renault рассматривают возможность закрытия совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах. Причиной тому стало расследование по делу бывшего главы альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона, которого обвиняют в финансовых махинациях.

В феврале 2019 года Nissan и Renault инициировали собственное расследование в отношении совместного Renault–Nissan BV, чтобы определить, совершались ли с его помощью сомнительные сделки. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что компания финансировала частные вечеринки Гона в Версале и Рио-де-Жанейро. В последние годы голландское предприятие практически не функционировало, отмечает издание.

Также обсуждается ликвидация Nissan–Mitsubishi B.V., которое тоже базируется в Нидерландах. В Nissan считают, что г-н Гон незаконно получил через предприятие выплаты в размере 7,8 млн евро. Топ-менеджер заключил с Nissan–Mitsubishi B.V. личный трудовой договор в обход корпоративных норм, не обсудив соглашение с советом директоров.

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi задержали в Токио в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства. Его обвиняют в махинациях со средствами компании и сокрытии доходов. По версии следствия, Гон при содействии бывшего члена совета директоров альянса Грега Келли скрывал свои реальные доходы в период с 2010 года по 2015 год, задекларировав только половину из них (примерно 5 млрд иен, или около 44,5 млн долларов США). Также внутренняя проверка Nissan выявила нецелевое расходование средств, а следствие обнаружило факт списания Гоном более $16 млн средств компании, чтобы покрыть личные потери от неудачных инвестиций.

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