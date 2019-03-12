Сегодня 12 марта 2019 года, 12:28

СБУ комментирует заявления лидера «Нацкорпуса» о готовящемся покушении

Служба безопасности Украины ожидает, что народный депутат Андрей Билецкий обнародует данные, подтверждающие его слова о подготовке СБУ покушения на лидеров «Национального корпуса».

Об этом говорится в сообщении на официальной странице СБУ в Facebook.

«Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий дает возможность манипулировать собой», — заявили в ведомстве.

«Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов», — говорится в сообщении.

Указывается, что СБУ официально обращается к ГБР, чтобы зарегистрировать соответствующее уголовное производство.