Сегодня 12 марта 2019 года, 10:54

Facebook подал иск против украинских разработчиков из-за кражи данных пользователей

Facebook подал в суд на украинских разработчиков из-за кражи данных пользователей, пишет Pravo.ru.

Глеб Случевский и Андрей Горбачев из киевской компании Web Sun Group управляли четырьмя приложениями-тестами, собирающими личные данные пользователей. Facebook вычислил взломщиков и обвинил их в нанесении вреда репутации.

Пользователями приложений Supertest, FQuiz, Megatest и «Печенька» были в основном россияне и украинцы. Им предлагали пройти тесты «Какая вы собака по знаку зодиака», «Кто вы из современных вампиров», «Кто ваш двойник из прошлого», передает vc.ru.

Аудитории сайтов также рекомендовали воспользоваться расширениями. Они собирали данные из аккаунтов пользователей и показывали рекламу в их лентах в Facebook.

Вредоносные расширения установили около 63 000 раз. По итогам расследования за 75 000 долларов США Facebook обвинил Глеба Случевского и Андрея Горбачева из киевской Web Sun Group, разработчиков, в нанесении «непоправимого» вреда репутации.

В том, что соцсеть получает доступ к конфиденциальным сведениям из других приложений, установленных на мобильных устройствах пользователей, Facebook заподозрили в феврале. В прошлом месяце Федеральная торговая комиссия США также начала переговоры с корпорацией о штрафе, который позволит компании избежать суда за утечку данных 87 млн пользователей соцсети.