Сегодня 12 марта 2019 года, 10:54

СМИ: пенсионеры поймали ПФУ на процессуальных нарушениях

Пожилые люди обыгрывают Пенсионный фонд Украины в судах и добиваются повышения пенсий. ПФУ поймали на нарушении процедур: в деле №2-16552/10 он сорвал сроки подачи апелляционной жалобы без уважительных причин. Однако апелляционный суд почему-то пошел ему навстречу — восстановил срок подачи жалобы и принял решение против повышения пенсии: человек требовал, чтобы ему пересчитали выплату в привязке к последнему размеру минимальной зарплаты в нашей стране. Таким образом, апелляция отменила решение суда первой инстанции, пишет UBR.

До этого на сторону пенсионера стал районный суд (Октябрьский райсуд г.Мариуполя), и человек надеялся выиграть апелляцию или дождаться неявки противника. И вроде бы дождался — Пенсионный фонд опоздал с подачей жалобы. Но ПФУ все равно выиграл. Так что единственное, что осталось человеку, — оспаривать дело не столько по сути, сколько по процедуре.

Пенсионер сделал максимум: подал заявление не только в Верховный Суд, но и в Европейский суд по правам человека. И все это вместе дало свои плоды: Большая Палата ВС указала на пропуск Пенсионным фондом сроков апелляций и потребовала вернуть решение районного суда, которое принималось в пользу человека.

«Большая Палата Верховного Суда констатирует, что суд апелляционной инстанции обнаружил чрезмерный формализм при принятии судебного решения о восстановлении Управлению ПФУ срока на апелляционное обжалование, чем обусловил негативные последствия для заявителя и нарушил принцип юридической определенности», — говорится в решении БП ВС по делу №2-16552/10.