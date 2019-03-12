Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 марта 2019 года, 10:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

СМИ: пенсионеры поймали ПФУ на процессуальных нарушениях

12 марта 2019 года Источник:UBR

Пожилые люди обыгрывают Пенсионный фонд Украины в судах и добиваются повышения пенсий. ПФУ поймали на нарушении процедур: в деле №2-16552/10 он сорвал сроки подачи апелляционной жалобы без уважительных причин. Однако апелляционный суд почему-то пошел ему навстречу — восстановил срок подачи жалобы и принял решение против повышения пенсии: человек требовал, чтобы ему пересчитали выплату в привязке к последнему размеру минимальной зарплаты в нашей стране. Таким образом, апелляция отменила решение суда первой инстанции, пишет UBR.

До этого на сторону пенсионера стал районный суд (Октябрьский райсуд г.Мариуполя), и человек надеялся выиграть апелляцию или дождаться неявки противника. И вроде бы дождался — Пенсионный фонд опоздал с подачей жалобы. Но ПФУ все равно выиграл. Так что единственное, что осталось человеку, — оспаривать дело не столько по сути, сколько по процедуре.

Пенсионер сделал максимум: подал заявление не только в Верховный Суд, но и в Европейский суд по правам человека. И все это вместе дало свои плоды: Большая Палата ВС указала на пропуск Пенсионным фондом сроков апелляций и потребовала вернуть решение районного суда, которое принималось в пользу человека.

«Большая Палата Верховного Суда констатирует, что суд апелляционной инстанции обнаружил чрезмерный формализм при принятии судебного решения о восстановлении Управлению ПФУ срока на апелляционное обжалование, чем обусловил негативные последствия для заявителя и нарушил принцип юридической определенности», — говорится в решении БП ВС по делу №2-16552/10.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1106) от 05/03/19 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 10 (1106)
Акцент

Не учти ученого

Отрасли практики

Бить мобильным

Судебная практика

Зачетное время

Тема номера:

Выйти с частью

Архив голосованийVox Populi

Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?

Медицинское право (защита прав пациента)

Правовое сопровождение биологических и генетических исследований

Семейное/наследственное право

Защита прав детей

Защита прав пассажиров

Защита прав, свобод и законных интересов человека в интернете

Экологическое право

Частная детективная деятельность

Юриспруденция безнадежна. Всем пора идти выращивать капусту…

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом