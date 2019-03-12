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Сегодня 12 марта 2019 года, 10:54

Нацбанк выпустит памятные монеты, посвященные предоставлению Томоса

Национальный банк Украины открывает с 12 марта с.г. предварительный онлайн-заказ на памятные монеты «Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины».

Эта монета появится в продаже 25 марта 2019 года в трех металлах и номиналах.

Монета номиналом 5 гривен из нейзильбера будет выпущена тиражом 75 000 штук.

Монета номиналом 20 гривен из серебра (украшенная локальной позолотой) — 4000 штук.

Монета номиналом 100 гривен из золота — 1500 штук.

Эти монеты продолжат серию «Духовные сокровища Украины».

Они посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.