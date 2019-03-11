Сегодня 11 марта 2019 года, 19:26

Вскоре стартует отбор кандидатов для назначения членами ВСП по президентской квоте

Как известно, все неполитические субъекты формирования Высшего совета правосудия (ВСП), кроме ученых-юристов, уже заполнили свою квоту в составе этого конституционного органа заблаговременно. Планируется, что съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений продолжит свою работу после вынужденной паузы в этот четверг: ему предстоит заполнить две кадровые позиции, которые образуются в составе ВСП в конце апреля 2019 года после завершения каденции Анатолия Мирошниченко и Андрея Бойко (28 апреля 2015 года они были делегированы учеными-юристами на тот момент в состав Высшего совета юстиции (ВСЮ).

В отличие от судей, адвокатов, прокуроров и ученых-юристов для политических субъектов формирования ВСП — Президента и Верховной Рады Украины — Закон Украины «О Высшем совете правосудия» не устанавливает требований относительно заблаговременности проведения кадровых ротаций в составе этого конституционного органа, в нем содержатся фактически лишь предписания о публичности проведения соответствующих кадровых поисков, общих сроках подачи документов и опубликовании информации о претендентах, а также отсылочные нормы — к Закону Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» (Регламент) и Положению о проведении открытого конкурса для назначения Президентом Украины членов ВСП. Последнее было утверждено указом главы государства (№65/2019)только сегодня, хотя новый Закон Украины «О Высшем совете правосудия», как известно, вступил в силу больше двух лет назад, 5 января 2017-го.

Согласно утвержденному положению, для проведения конкурса Администрация Президента Украины среди прочего должна разместить на сайте официального интернет-представительства главы государства объявление о проведении конкурса и возможности подачи лицами документов, необходимых для участия в конкурсе, осуществить прием документов от лиц, претендующих на участие в конкурсе и разместить информацию о претендентах вместе с копиями предоставленных документов (кроме документов, указанных в пунктах 4, 8, 9 части 1 статьи 8 Закона Украины «О Высшем совете правосудия») на следующий рабочий день со дня поступления таких документов, но не позднее чем за десять календарных дней до дня проведения конкурса.

Конкурс будет проводиться в три этапа:

1) отбор кандидатов на основе поданных документов для проведения собеседований;

2) проведение собеседований с отобранными кандидатами и определение по его результатам перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка в соответствии с законом;

3) определение кандидатов, которые рекомендуются для назначения членами ВСП.

Сегодняшним указом Президента Украины также был утвержден персональный состав соответствующей конкурсной комиссии. В нее вошли Владимир Буткевич — судья Европейского суда по правам человека в отставке, Сергей Войтович — партнер ООО «Юридическая и патентная фирма «Грищенко и Партнеры», Николай Онищук — ректор Национальной школы судей Украины, Ольга Поединок — доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Николай Селивон — председатель Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.