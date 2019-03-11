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В кратчайшие сроки адвокаты Juscutum восстановили в должности директора IT-компании

11 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Адвокаты практики налогового права и бизнес-эффективности Juscutum помогли клиенту — учредителю и руководителю компаний, специализирующихся на разработке ПО для банков, восстановиться в должности директора одной из них, которая стала объектом «захвата» со стороны неизвестных лиц. Клиент находился в отпуске за пределами Украины, а когда вернулся, обнаружил, что информация о нем исключена из ЕГР, а директором компании значится третье лицо.

Юристы Juscutum совместно с клиентом разработали стратегию правовой помощи и установили достаточную для клиента цель — получить решение суда о восстановлении клиента на работе и взыскании оплаты за вынужденный прогул.

В исковом заявлении адвокаты обратили внимание на то, что при увольнении клиента был нарушен порядок созыва и проведения общего собрания учредителей. Клиент, будучи единоличным исполнительным органом, такое собрание, как это предусмотрено уставом и Законом Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», созвать не мог. А наблюдательный совет, который также владеет таким полномочием, на предприятии не создавался. Кроме того, лицами, допустившими нарушение прав клиента, была грубо нарушена процедура увольнения, предусмотренная законодательством о труде: не был составлен приказ с указанием оснований увольнения, а само увольнение сотрудника произошло в период пребывания его в отпуске.

В результате слаженной работы адвокатов практики налогового права и бизнес-эффективности Juscutum поставленные процессуальные цели были достигнуты в полном объеме и в кратчайшие сроки — путь от обнаружения клиентом нарушения его прав до вынесения судом положительного решения занял менее 3 месяцев, что является чуть ли не фантастическим результатом в условиях нынешнего состояния дел в местных судах.

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