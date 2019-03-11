Сегодня 11 марта 2019 года, 17:54

«Сегодня работодатели не уделяют должного внимания вопросу распределения прав на служебное произведение», считает Ирина Дячук, лектор LHS

«Служебное произведение: особенности охраны IP-прав работодателя и работника» — тема лекции в рамках LHS Ирины Дячук, заместителя директора юридического департамента Fozzy Group.

Вопрос регулирования служебного произведения находится на стыке нескольких отраслей права: с одной стороны, речь идет о гражданском и трудовом праве, с другой — есть несогласованность данного понятия в специальном законодательстве, очертила проблематику Ирина Дячук. Что же все-таки является служебным произвидением? Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» определяет служебное произведение как произведение, созданное автором в порядке исполнения служебных обязанностей в соответствии со служебным заданием или трудовым договором (контрактом) между ним и работодателем.

Далее лектор привела примеры коллизий между гражданским и авторским правом. Так, Гражданский кодекс предусматривает, что имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, создавшему этот объект, и юридическому или физическому лицу, у которого он работает, совместно, если иное не установлено договором. В свою очередь Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» устанавливает, что исключительное имущественное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено трудовым договором (контрактом) и (или) гражданско-правовым договором между автором и работодателем. Как показывает судебная практика, при возникновении спора, как правило, применяются нормы Гражданского кодекса, хотя с точки зрения теории в случае коллизии общей и специальной нормы превалирует последняя. Как следует из постановления пленума ВХСУ «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности» от 17 октября 2012 года №12, «исключительные имущественные права на объект интеллектуальной собственности принадлежат сторонам такого договора совместно, если иное не установлено договором». Впрочем, по словам лектора, сегодня работодатели не уделяют должного внимания вопросу распределения прав на объекты авторского права. Так, в указанном постановлении также отмечается, что права на произведения и/или объекты смежных прав, созданные за рамками трудового договора или служебного задания, по заказу, не могут считаться переданными работодателю или заказчику на основании закона.

Лектор также обратила внимание на положение относительно прав на компьютерную программу, предусмотренное Соглашением об ассоциации с ЕС. Согласно данной норме, если компьютерная программа создается наемным работником по исполнение своих трудовых обязанностей или в соответствии с указаниями работодателя, то работодателю принадлежат все исключительные имущественные права на созданную таким образом компьютерную программу, если иное не предусмотрено контрактом (часть 4 статьи 181).

Подводя итоги лекции, Ирина Дячук порекомендовала учитывать следующие моменты: правовое основание создания служебного произведения (важным является документальное оформление); момент перехода IP-права к работодателю (им может быть момент создания объекта); авторское вознаграждение. Спикер при этом отметила, что не следует путать авторское вознаграждение с заработной платой, ведь авторским вознаграждением является вознаграждение за конкретный объект авторского права. Поэтому необходимо предварительно прописывать размер авторского вознаграждения, советует лектор.