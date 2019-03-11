Сегодня 11 марта 2019 года, 17:54

Что следует считать плагиатом и нарушением авторских прав, слушателям LHS рассказала патентный поверенный Екатерина Сопова

Модуль «Личные имущественные и неимущественные права автора» начался с лекции Екатерины Соповой, судебного эксперта, патентного поверенного, заместителя руководителя Центра экспертных исследований НАПрН Украины, на тему «Плагиат: факторы, учитываемые при выявлении нарушений авторских прав».

Понятие «плагиат» по-разному воспринимается в научных кругах и среди тех, кто подает иск о нарушении авторских прав, отметила Екатерина Сопова. Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» определяет плагиат как обнародование (опубликование), полностью или частично, чужого произведения под именем лица, не являющегося автором этого произведения. Таким образом, главные признаки плагиата — обнародование произведения и присвоение авторства, подчеркнула спикер.

В украинское законодательство был введен также и термин «самоплагиат», под которым подразумевается обнародование (частично или полностью) собственных ранее опубликованных научных результатов как новых научных результатов. По мнению спикера, вопрос введения в национальное законодательство данного термина был спорным: как можно присвоить собственные идеи и утверждения? Лектор обратила внимание, что этот термин пришел к нам из США, и в англосаксонской системе права имеет несколько иное значение. Термин self-plagiarism на самом деле означает duplicatepublication или multiplepublication — повторное обнародование собственных ранее опубликованных произведений (к примеру, подача для публикации одной и той же статьи в разные издания). Повторная публикация не является плагиатом, но часто рассматривается как академическая недобропорядочность.

При этом, по словам Екатерины Соповой, не относится к повторной публикации, например, использование отдельных фрагментов предыдущей работы в качестве основы для написания статьи в другом контексте или продолжения рассмотрения отдельной проблемы (развитие предыдущей мысли). Кроме того, иногда аудитория каждого произведения настолько сильно отличается, что публикация одной и той же работы в разных местах необходима для доведения авторского сообщения.

Далее лектор предложила рассмотреть, как соотносится плагиат и нарушение авторских прав в США и в Украине. Так, в США плагиат и нарушение авторских прав не являются синонимами, и не каждый случай плагиата считается нарушением авторских прав, особенно в отношении произведений, ставших общественным достоянием, когда срок действия таких прав истек. В то же время в Украине все наоборот: в соответствии с национальным законодательством плагиат является одним из видов нарушения авторских прав. Академический плагиат и «самоплагиат» в Украине относятся к нарушениям академической добропорядочности.

В то же время для определения наличия плагиата как одного из видов нарушения авторских прав необходимо установить причинную связь между заимствованным и оригинальным произведением, поскольку произведения могут быть созданы авторами самостоятельно, независимо друг от друга. Совпадение определенных фрагментов произведений может естественно вытекать из единых источников, которыми пользовались оба автора во время работы над своими произведениями.

Кроме того, при установлении признаков плагиата необходимо учитывать случаи свободного использования произведения (добросовестного использования). Также в каждом виде произведений присутствуют элементы, охраняемые авторским правом, и неохраняемые элементы, заимствование которых не приводит к нарушению авторских прав.

Лектор отдельно проанализировала каждый из факторов, который учитывается при выявлении нарушения авторских прав, а также доктрины Fairuse, Transformative Use, Merger Doctrine и другие.