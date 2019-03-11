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Минюст: почти 100 должников по выплате алиментов нашли работу

11 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

21 января 2019 года между Министерством юстиции Украины, Государственной службой занятости и Государственной службой Украины по вопросам труда подписаны меморандумы о сотрудничестве. Об этом сказано на сайте Минюста.

«Данные меморандумы были подписаны с целью содействия занятости должников, в частности, по выплате алиментов, и усиления контроля за официальным оформлением трудовых отношений, прежде всего лицами, имеющими имущественные обязательства по решению суда, в том числе задолженность по уплате алиментов», — отметила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

По словам заместителя министра, за полтора месяца сотрудничества с ГСЗ государственными исполнителями предоставлено почти 8000 консультаций должникам, которые имеют задолженность по выплате алиментов, но не работают и не получают доходов, в результате около 800 должников обратились в центры занятости, из них 97 лиц уже трудоустроены.

«Это замечательный результат. Нужно понимать, что трудоустройство должников по выплате алиментов не является прямой обязанностью государственной исполнительной службы. Это дополнительная функция, которую мы на себя взяли добровольно, чтобы помочь таким людям найти работу и фактически социализироваться. И благодаря тесному сотрудничеству с центрами занятости нам это постепенно удается. Как минимум сотня детей, которые годами не ощущали финансовой поддержки, теперь смогут получать алименты. Это только начало, поэтому мы активно будем продолжать эту работу», — отметила Светлана Глущенко.

Она также сообщила, что в рамках сотрудничества с Гоструда государственными исполнителями выявлено 55 фактов возможных нарушений законодательства о труде со стороны работодателей.

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