Сегодня 11 марта 2019 года, 16:24

Евгений Соловьев стал партнером ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Евгений Соловьев стал партнером юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». Об этом компания сообщает в своем пресс-релизе.

Евгений Соловьев — адвокат, арбитражный управляющий. Работает в «Ильяшев и Партнеры» с 1999 года. Основной специализацией Евгения являются корпоративное право, M&A, практики комплаенса и защиты бизнеса. Дополнительные сферы юридической специализации включают вопросы корпоративной реструктуризации, защиту от недружественных поглощений, разрешение корпоративных споров, в т.ч. консультации в связи с пожарами, уголовное право.

«Евгений стоял у истоков создания и становления фирмы, — заявил Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Он всегда был частью команды, принимавшей ответственные решения, и работал над самыми сложными проектами. За эти годы он стал неотъемлемой частью нашей юридической фирмы. Мы очень высоко ценим его вклад в развитие фирмы и уже не представляем себя без него».

«Построение практики в «Ильяшев и Партнеры», без преувеличения, дело моей жизни, и счастлив видеть, каких результатов мы добились за двадцать лет, — прокомментировал назначение Евгений Соловьев. — Я благодарен коллегам за оказанное доверие и возможность развивать свою практику в новом качестве».

Евгений сопровождает корпоративные вопросы крупнейших украинских и международных компаний, включая разработку корпоративных структур для организации бизнеса; приобретение либо продажу бизнеса, корпоративных прав, акций и долей в компаниях; проведение юридических аудитов; приобретение и передачу контроля над субъектами хозяйствования; а также консультирует по вопросам, связанным с ущербом, причиненным пожаром.

Евгений также консультирует ключевых клиентов по различным вопросам, возникающим при осуществлении коммерческих трансакций, ведении хозяйственной деятельности, сопровождает операции по иностранному инвестированию, а также структурирование сделок.

Среди проектов Евгения:

• Due diligence и сопровождение приобретения ЧАО «Ивано-Франковский арматурный завод»,

• Due diligence компаний PZU Ukraine и PZU Life Ukraine с целью проведения IPO PZU SA,

• Due diligence и сопровождение приобретения Завальевского графитового комбината и связанных с ним компаний,

• представительство ОАО «КБ «Надра» при проведении юридического аудита,

• сопровождение приобретения сельскохозяйственного предприятия с земельным банком 1100 га и другими активами,

• представительство завода «Биофарма» при получении страхового возмещения ущерба, причиненного пожаром, на сумму более 100 млн грн,

• представительство ведущего оператора рынка профессионального оборудования и инструмента в Украине в качестве потерпевшего в уголовном производстве, открытом по факту повреждения имущества путем поджога, которое повлекло ущерб в особо крупных размерах, а также представительство интересов, консультации, содействие в сопровождении расследования и установлении причин и обстоятельств пожара, взаимодействие со страховой компанией по вопросам получения страхового возмещения на сумму 11,1 млн долл. США,

• представительство АНТК им. О.К. Антонова по делу о присоединении Киевского государственного авиационного завода «Авиант»,

• юридическое сопровождение международного агрохолдинга в процессе приобретения компанией зернового элеватора посредством share deal,

• представительство интересов крупного аграрного холдинга в корпоративном споре менеджмента группы и ее акционера на общую сумму 200 млн долл. США,

• консультирование СП «Полтавская газонефтяная компания» по вопросам выплаты дивидендов,

• представительство при ликвидации украинского представительства Elin GmbH & Co. — совместного предприятия австрийской Ortner Group и Siemens AG.

• ликвидация дочерних компаний «Альфа-Груп» в Украине.