АМКУ рассмотрел вопрос о целесообразности госпомощи на строительство велодорожек в Киеве

Антимонопольный комитет Украины рассмотрел вопросы о допустимости государственной помощи на реализацию инфраструктурных проектов в столице. Об этом сказано на сайте Комитета.
В частности, принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о предоставлении поддержки КП «Киевавтодор» на строительство и реконструкцию путепроводов, улиц, велосипедных дорожек.
Также принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА о предоставлении поддержки КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» на строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры.
Кроме того, принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи указанному Департаменту о предоставлении поддержки КП «Киевский метрополитен» на строительство новых и развитие существующих линий метрополитена.
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