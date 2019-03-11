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АМКУ рассмотрел вопрос о целесообразности госпомощи на строительство велодорожек в Киеве

11 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины рассмотрел вопросы о допустимости государственной помощи на реализацию инфраструктурных проектов в столице. Об этом сказано на сайте Комитета.

В частности, принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о предоставлении поддержки КП «Киевавтодор» на строительство и реконструкцию путепроводов, улиц, велосипедных дорожек.

Также принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА о предоставлении поддержки КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» на строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры.

Кроме того, принято решение по результатам рассмотрения сообщения о государственной помощи указанному Департаменту о предоставлении поддержки КП «Киевский метрополитен» на строительство новых и развитие существующих линий метрополитена.

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