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Сегодня 11 марта 2019 года, 14:53

10 женщин-адвокатов получили награду НААУ за вклад в развитие профессии

По случаю праздника 8 марта Национальная ассоциация адвокатов Украины номинировала на награды 10 женщин-адвокатов, которые сделали весомый вклад в развитие адвокатской профессии и укрепление авторитета адвокатуры.

Адвокатов отметила председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова.

Об этом сказано на сайте Ассоциации.

Почетные награды НААУ получили председатель Комитета защиты прав адвокатов Анна Боряк, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Татьяна Гнатюк и заместитель председателя Комитета по повышению профессиональной квалификации Виктория Святоцкая.

Нагрудным знаком «Выдающийся адвокат» отмечены председатель Комитета защиты прав человека Анна Колесник, шеф-редактор «Вестника НААУ» Вера Козина, председатель Профсоюза адвокатов Надежда Коренная, председатель Комитета по вопросам координации оказания помощи участникам АТО Мария Островская, председатель Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики Ирина Сенюта, председатель Комитета по повышению профессиональной квалификации Елена Сибилева, председатель Комитета по вопросам верховенства права НААУ Марина Ставнийчук.