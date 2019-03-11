Сегодня 11 марта 2019 года, 14:53

Из-за авиакатастрофы Китай отказался использовать самолеты Boeing 737

Власти Китая временно запретили использовать самолеты Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Управления гражданской авиации Китая.

Отмечается, что это связано с катастрофой в Эфиопии. Ограничение будет официально отменено только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее уведомление по этому поводу.

«С 18.00 по местному времени временно приостанавливаются все полеты этих авиалайнеров. Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая», — указано в заявлении.

Напомним: 10 марта с.г. в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Позже стало известно, что в результате крушения в Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.