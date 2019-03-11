Сегодня 11 марта 2019 года, 14:53

ВСП принял решение относительно конфликта интересов, возникшего у его членов из-за победы в конкурсе в ВС

Высший совет правосудия принял решение, что члены Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая, Николай Гусак, Татьяна Малашенкова не будут участвовать в рассмотрении ВСП материалов лиц, в отношении которых Высшей квалификационной комиссией судей Украины внесены рекомендации о назначении на должности судей Верховного Суда, и принятии соответствующих решений.

Об этом сказано на сайте «Судебная власть Украины».

Докладывая по данному вопросу, заместитель председателя ВСП Вадим Беляневич сообщил, что в Высший совет правосудия 7 марта 2019 года обратились четверо указанных выше членов Совета с заявлениями о наличии конфликта интересов, в которых отметили, что в связи с победой в конкурсе на должности судей Кассационного административного суда (Николай Гусак) и Кассационного хозяйственного суда (Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая, Татьяна Малашенкова) в составе Верховного Суда у них возникает потенциальный конфликт интересов при осуществлении полномочий члена ВСП при принятии решений о внесении Президенту представления о назначении судей кассационных судов на должности судей ВС.

ВСП решил урегулировать конфликт интересов, установив, что указанные члены ВСП не будут участвовать в рассмотрении Высшим советом правосудия, его органами и единолично материалов лиц, в отношении которых ВККС внесены рекомендации о назначении на должности судей.

Кроме того, вопросы организации и проведения заседаний Высшего совета правосудия по рассмотрению рекомендаций о назначении кандидатов на должности судей Верховного Суда возложены на заместителя председателя Высшего совета правосудия Вадима Беляневича.