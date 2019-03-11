Сегодня 11 марта 2019 года, 13:19

СМИ: арестован создатель криптовалютной пирамиды

Один из предполагаемых организаторов финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта с.г. в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). Об этом сообщает Forklog, передает FinClub.

Помимо Константина Игнатова, обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег выдвинуты еще одному организатору OneCoin, его сестре Руже Игнатовой, которая пока находится на свободе. Еще в сентябре 2018 года был арестован Марк Скотт.

Основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов. По заявлению SDNY, эта многоуровневая маркетинговая система (MLM) содействовала быстрому росту сети OneCoin. В проект было вовлечено более 3 млн человек.

Лидеры проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию, например, заявляли о том, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не было.

Представители проекта заявляли, что в основе OneCoin лежит приватный блокчейн, однако проведенное расследование показало, что никакого блокчейна там также нет. Кроме того, подчеркивают в SDNY, Константин Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO, что должно было «создать ажиотаж и привлечь дополнительные инвестиции от жертв».

Согласно информации Минюста США, OneCoin является финансовой пирамидой, в которой более ранние участники получают прибыль за счет новых инвесторов.

Подчеркивая, что выдвинутые обвинения пока не были подтверждены судом, прокурор Джеффри Берман тем не менее отмечает, что обвиняемые создали многомиллиардную «криптовалютную компанию», полностью построенную на лжи и обмане. «Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как предполагается, их бизнес был пирамидой, за которой больше стояло надувательство, а не нули и единицы. Инвесторы становились жертвами, в то время как обвиняемые богатели», — говорит он.

По заявлению SDNY, в результате этих мошеннических действий только в период между IV кварталом 2014 года и III кварталом 2016 OneCoin Ltd. получила 3,353 млрд евро в виде выручки от продаж, а ее прибыль составила 2,232 млрд евро.

В ходе расследования было установлено, что Игнатова и ее бизнес-партнер строили предприятие, заранее намереваясь идти на обман инвесторов. Прокуратора упоминает одно из писем Игнатовой, в котором она описывала «стратегию выхода» из OneCoin. Первой опцией там был указан сценарий, при котором организаторы скрываются с деньгам, возлагая вину за их пропажу на других людей.

Еще в сентябре 2016 года управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании заявило, что считает компанию OneCoin мошеннической схемой с применением сетевого маркетинга. Аналогичные заявления были сделаны регуляторами других стран, включая бельгийскую службу по финансовым услугам и рынкам, центробанк Венгрии, комиссию по финансовому контролю Болгарии, правоохранители Швеции и Латвии.

В апреле 2017 года Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) заблокировало счета связанного с OneCoin платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, а позже в том же году обвинения в мошенничестве против Ружи Игнатовой выдвинула полиция Индии.

В январе 2018 года правоохранительные органы Болгарии провели обыски в офисах OneCoin и еще 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в создании «централизованной криптовалютной пирамиды». В результате рейда были конфискованы серверы, документы и другие улики. Правоохранители допросили порядка 50 человек, но никого тогда не арестовали.