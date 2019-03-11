Эксперты считают, что заявления националистов угрожают легитимности выборов

Заявление «Национальных дружин» о готовности применять силу на выборах 2019 года угрожает легитимности голосования. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказала координатор Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.
По ее словам, заявление «Нацдружин» о готовности силой «устранять нарушения» на выборах грозит перспективой получения нелегитимных выборов, а также их срывом на отдельных участках.
«Я буду надеяться, что монополия на законное насилие останется лишь в руках правоохранительных органов, а любые общественные объединения будут оставаться в рамках закона о выборах», – добавила Айвазовская.
Напомним, ранее в эфире «Радио Свобода» представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин отметил, что в случае фальсификаций на выборах наблюдатели от их организации могут применить силу. После этого заявления Центральная избирательная комиссия обратилась в СБУ.
Отметим, до этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время выборов 2019 полная монополия на силу будет исключительно у Национальной полиции и Национальной гвардии.
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