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НБУ уточнил список документов, освобождающих военных от пени по кредитным долгам

11 марта 2019 года Источник:UBR
Составленный Нацбанком список включает четыре документа Составленный Нацбанком список включает четыре документа

Национальный банк Украины уточнил список документов, которые должны предъявлять военнослужащие. В телеграмме №18-0007/11663 юридический департамент НБУ предоставил финансистам исчерпывающий перечень, который был подтвержден Министерством обороны — документ подписан заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом Артуром Артеменко.

Как передает UBR, документ, подтверждающий призыв и прохождение военной службы — это военный билет. В соответствующих разделах делаются служебные отметки.

Второй документ, который действует во время мобилизации — это справка о призыве военнообязанного на военную службу. Выдается военным комиссариатом либо военной частью.

Для резервистов — документом является выдержка из приказа либо справка о зачислении в списки военной части, которые предоставляются военной частью.

Все эти документы могут выдаваться не только самим военнослужащим, но и семьям военнообязанных и резервистов по месту их требования.

Лицам, получившим статус ветерана войны (участника боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны) достаточно предъявить соответствующее удостоверение.

Этого будет достаточно для получения банковской льготы. Как уточнили UBR.ua в «ПриватБанке», она одна и предоставляется по статье 15 закона «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей». Статья освобождает военных от штрафов и пени по кредитным долгам. Как перед банками, так и перед любыми организациями или людьми.

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